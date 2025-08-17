Рыба с пастью, как у аллигатора: мужчина вытащил из воды монстра с помощью веревки (видео)

Тело рыбы покрыто плотной чешуей

Рыбаки продолжают хвастаться своими трофейными уловами. Один из них ошеломил сеть, ведь ему удалось поймать не обычную щуку, а настоящего гиганта, известного как щука-алигатор.

На видео пользователя "outdoors_fish" в ТикТок видно, как мужчина вытаскивает рыбу почти величиной с человека. Помогла ему крепкая веревка — настолько огромным оказалось это существо.

Однако вес улова не озвучен, но по размеру он, вероятно, превышает рост одного из рыбаков.

Щука-алигатор — одна из крупнейших пресноводных рыб мира, которая обитает в Северной и Центральной Америке, в частности в реках и озерах бассейна Миссисипи, а также в Мексиканском заливе. Свое название рыба получила из-за внешнего вида: ее длинная вытянутая морда с острыми зубами напоминает пасть аллигатора.

Эта рыба имеет длинное тело, покрытое плотной чешуей, больше похожей на броню, и может достигать до 3 метров длиной. Вес крупнейших особей превышает 130-150 килограммов. Щука-аллигатор является хищником: он охотится на рыбу, раков, мелких млекопитающих и даже плавающих на воде птиц.

