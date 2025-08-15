Укр

В Киеве на крючок рыбака попала почти "золотая рыбка" (фото)

Заказал ли рыбак желание, он не рассказал
Мужчина отпустил добычу

Мужчина отпустил добычу

Рыбалка является увлечением многих украинцев. Рыбаки хвастаются уловом — в озере Редькино, где раньше мужчина выловил неприятный "сюрприз", теперь на удочку попал окунь.

Фото собственного улова в Facebook-группе "Рибалка на хижу рибу" опубликовал пользователь Roman Lev. Он спросил, считается ли такой экземпляр большим, и в комментариях рассказал, что отпустил свою добычу.

Рыбак показал фото рыбы – окунь примерно с ладонь взрослого мужчины. Хищник выглядит очень фотогенично, почти как сказочная золотая рыбка — золотистые плавники окуня сверкают на солнце.

Окунь
Красавец из озера Редькино

Окунь может весить до 3 кг

Окунь (Perca fluviatilis) – одна из самых распространенных рыб в пресных водоемах Украины. Это хищник, охотящийся преимущественно на мелкую рыбу, но молодняк питается зоопланктоном и беспозвоночными. Окуни часто держатся стайками у берегов, среди водной растительности, или у различных укрытий.

Размеры пресноводного окуня обычно доходят до длины от 10 до 40 сантиметров и веса от 0,1 до 2 кг. В некоторых случаях крупные особи могут достигать 55 см в длину и весить до 3 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном улове украинки. Женщине удалось выловить рыбу на 15 кг.

