Такие соки скрывают сахар: как выбрать напиток, который не навредит

Большинство соков – не больше, чем вода с сахаром

Выбирать тщательно важно не только свежие фрукты. Иногда хочется что-то полезное получить побыстрее, так что украинцы часто покупают соки и нектары.

Большинство продуктов – не настоящий сок, а соковые продукты. Это может быть вода с добавлением сока, сахара, кукурузного сиропа. Чтобы не ошибиться и приобрести действительно полезное, нужно читать состав и выбирать 100% сок без красителей, ароматизаторов и подсластителей.

Наиболее полезны фреши, однако считается, что хорошим вариантом являются соки где не менее 85% фруктовой основы. Что касается нектаров, то они содержат около 65% фруктового основания, а остальное – сахар, вода и регулятор кислотности. Но в самих соках тоже немало сахара.

Сколько сахара в разных соках

Соки нужно осторожно употреблять следящим за фигурой или содержанием сахара в крови. Тренер и специалист по похудению Виктор Мандзяк называет соки одной из причин пандемии ожирения в мире и подчеркивает просто съесть фрукт полезнее.

Нутрициологи советуют, если же уже хочется сокуа, стоит отдавать предпочтение натуральному свежевыжатому или магазинному, в котором нет добавленных сахаров.

Что касается официальных рекомендаций — не следует пить больше одного стакана (150 мл) в день, желательно во время еды, ведь именно едой, а не питием воспринимает сок наш организм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как распознать консервацию, которую не стоит есть. Употребление прокисшей консервации может навредить.