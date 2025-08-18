Такие соки скрывают сахар: как выбрать напиток, который не навредит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Большинство соков – не больше, чем вода с сахаром
Выбирать тщательно важно не только свежие фрукты. Иногда хочется что-то полезное получить побыстрее, так что украинцы часто покупают соки и нектары.
Большинство продуктов – не настоящий сок, а соковые продукты. Это может быть вода с добавлением сока, сахара, кукурузного сиропа. Чтобы не ошибиться и приобрести действительно полезное, нужно читать состав и выбирать 100% сок без красителей, ароматизаторов и подсластителей.
Наиболее полезны фреши, однако считается, что хорошим вариантом являются соки где не менее 85% фруктовой основы. Что касается нектаров, то они содержат около 65% фруктового основания, а остальное – сахар, вода и регулятор кислотности. Но в самих соках тоже немало сахара.
Соки нужно осторожно употреблять следящим за фигурой или содержанием сахара в крови. Тренер и специалист по похудению Виктор Мандзяк называет соки одной из причин пандемии ожирения в мире и подчеркивает просто съесть фрукт полезнее.
Нутрициологи советуют, если же уже хочется сокуа, стоит отдавать предпочтение натуральному свежевыжатому или магазинному, в котором нет добавленных сахаров.
Что касается официальных рекомендаций — не следует пить больше одного стакана (150 мл) в день, желательно во время еды, ведь именно едой, а не питием воспринимает сок наш организм.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как распознать консервацию, которую не стоит есть. Употребление прокисшей консервации может навредить.