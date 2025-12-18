Если на Новый год будет блэкаут: как выйти из проблемы и организовать праздник

Стоит заранее собрать "праздничный чемоданчик"

Отключения света, вероятно, затянутся на всю зиму, а это означает, что и новогодняя ночь может пройти без электричества. Однако это не повод расстраиваться, наоборот, с помощью правильной подготовки такая ночь может стать одной из самых незабываемых.

"Телеграф" рассказывает о том, как встретить Новый год без света.

Чтобы не сидеть в темноте и холоде, стоит заранее собрать "праздничный чемоданчик" с автономными гаджетами.

Свет и атмосфера

Первое, что приходит на ум — свечи. Это романтично, но не очень светло и не всегда безопасно. Для праздника лучше использовать современные LED-решения.

Гирлянды на батарейках или USB.

Самый простой способ создать праздник. Те, что работают от USB, можно воткнуть в повербанк — они светят неделями.

Аккумуляторные лампочки.

Вкручиваются в обычный патрон, заряжаются, пока есть свет, а при отключении продолжают гореть 3–5 часов.

Светодиодные ленты (если есть повербанк)

Налобные фонарики.

Кемпинговые фонари

Дают мягкий рассеянный свет, идеально для центра стола.

Энергия

Зарядите устройства

Чтобы музыка играла, а телефоны не сели до боя курантов:

Повербанки

Брать лучше минимум на 20 000 mAh. Такого объема должно хватить и на телефоны, и на гирлянды.

Портативные зарядные станции (типа EcoFlow, Bluetti)

Такие решения потянут телевизор, роутер и даже небольшую кофемашину (в зависимости от мощности).

Оптоволоконный интернет и бесперебойник

Еда

Праздничный ужин

Если у вас электроплита, то выходов есть несколько:

Туристическая газовая плитка — маленькая конфорка на баллончиках.

Термосы и термопоты

Залейте кипяток, пока есть свет. Пригодится для чая или заваривания кускуса/лапши.

Сделайте упор на брускетты, сырные и мясные тарелки, соления и салаты, которые не требуют долгой варки в последний момент.

Развлечения

Развлечения

Настольные игры

:"Монополия", "Алиас" или старая добрая "Мафия".

Акустический вечер

Звездный час для людей, которые умеют играть на музыкальных инструментах.

Киномарафон.

Скачайте фильмы заранее на планшет или ноутбук.

Важно: подготовкой к такому Новому году следует начать заблаговременно, чтобы закупится всем необходимым, а также проверить заряд всех гаджетов.

