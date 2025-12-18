Если на Новый год будет блэкаут: как выйти из проблемы и организовать праздник
Стоит заранее собрать "праздничный чемоданчик"
Отключения света, вероятно, затянутся на всю зиму, а это означает, что и новогодняя ночь может пройти без электричества. Однако это не повод расстраиваться, наоборот, с помощью правильной подготовки такая ночь может стать одной из самых незабываемых.
"Телеграф" рассказывает о том, как встретить Новый год без света.
Чтобы не сидеть в темноте и холоде, стоит заранее собрать "праздничный чемоданчик" с автономными гаджетами.
Свет и атмосфера
Первое, что приходит на ум — свечи. Это романтично, но не очень светло и не всегда безопасно. Для праздника лучше использовать современные LED-решения.
- Гирлянды на батарейках или USB.
Самый простой способ создать праздник. Те, что работают от USB, можно воткнуть в повербанк — они светят неделями.
- Аккумуляторные лампочки.
Вкручиваются в обычный патрон, заряжаются, пока есть свет, а при отключении продолжают гореть 3–5 часов.
- Светодиодные ленты (если есть повербанк)
- Налобные фонарики.
- Кемпинговые фонари
Дают мягкий рассеянный свет, идеально для центра стола.
Энергия
Чтобы музыка играла, а телефоны не сели до боя курантов:
- Повербанки
Брать лучше минимум на 20 000 mAh. Такого объема должно хватить и на телефоны, и на гирлянды.
- Портативные зарядные станции (типа EcoFlow, Bluetti)
Такие решения потянут телевизор, роутер и даже небольшую кофемашину (в зависимости от мощности).
- Оптоволоконный интернет и бесперебойник
Еда
Если у вас электроплита, то выходов есть несколько:
- Туристическая газовая плитка — маленькая конфорка на баллончиках.
Термосы и термопоты
- Залейте кипяток, пока есть свет. Пригодится для чая или заваривания кускуса/лапши.
- Сделайте упор на брускетты, сырные и мясные тарелки, соления и салаты, которые не требуют долгой варки в последний момент.
Развлечения
- Настольные игры
:"Монополия", "Алиас" или старая добрая "Мафия".
- Акустический вечер
Звездный час для людей, которые умеют играть на музыкальных инструментах.
- Киномарафон.
Скачайте фильмы заранее на планшет или ноутбук.
Важно: подготовкой к такому Новому году следует начать заблаговременно, чтобы закупится всем необходимым, а также проверить заряд всех гаджетов.
