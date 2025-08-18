Памятник с необычным портретом и загадочной надписью: как выглядит могила певца Ларсона, который был зятем Блохина

Его могилу видно издалека на Лесном кладбище в Киеве

Сергей Ларькин (известный под именем Ларсон) — украинский певец, немецкого происхождения, который был ресторатором, руководителем и участником эротического гей-балета и бывшим зятем Олега Блохина. Он погиб в ДТП в 2015 году и был похоронен на Лесном кладбище в Киеве.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила певца Ларсона и что известно о его деятельности в Украине.

Сергей Ларькин — что о нем известно?

Сергей Ларькин — украинский рэп-исполнитель, ресторатор и художественный руководитель и участник эротичпеского гей-балета Guys From Heaven. Он родился в немецком городе Потсдам 3 октября 1977 года, но в двухлетнем возрасте вместе с родителями переехал в Киев.

Сергей Ларькин родился в Германии, но прожил жизнь в Украине

Здесь он закончил школу и получил образование юриста-экономиста, а также ресторатора. Однако работать по первой специальности не стремился и сосредоточился на ресторанном бизнесе. В ходе этой деятельности в жизни Ларькина появился мужской балет.

Известно, что Сергей был главой частного ивент-агентства Art Consulting, а также администратором и финансовым директором мужского эротического балета. К слову, он также выступал в составе этого балета под сценическим именем Лион.

Сергей Ларькин погиб в 37 лет

А позже в жизни Сергея Ларькина появилась музыка — он начал записывать треки в стиле рэп под псевдонимом Ларсон. В октябре 2007 года вышел его дебютный альбом "Ларсон – это я". В 2010 году вышел второй альбом исполнителя "Не такой, как все".

Сергей Ларькин дважды был женат

Сергей Ларькин дважды был женат. В 2011 году первой его женой стала Ирина Блохина — дочь футболиста и тренера Олега Блохина. Спустя год они развелись, и в 2013 году Ларсон женился второй раз с девушкой по имени Марина. Она родила сына от музыканта уже после его гибели, мальчика назвали Иваном.

К слову, во время российской агрессии в 2014 году Сергей Ларькин занимался волонтерской деятельностью. Он активно помогал армии, а потом и сам стал участником АТО в Краматорске.

Сергей Ларькин был участником АТО

Смерть и могила Ларсона

Сергей Ларькин погиб после дорожно-транспортного происшествия в 37 лет. Авария произошла 17 сентября 2015 года, а скончался артист в больнице 26 сентября. Известно, что виновница ДТП так и не понесла наказание — она сбежала за границу и находится в розыске.

Похоронили Ларсона на Лесном кладбище в Киеве. В мае 2025 года блогер Кирилл Степанец показал в своем видео на ютуб, как выглядит могила Сергея Ларькина.

Так выглядит могила Сергея Ларькина

Как видно в ролике, артисту установили величественный памятник с колоннами, между которых его огромный портрет. На снимке Ларсон в стильном образе и с острым взглядом, выглядит такой портрет на могиле очень необычно.

Сергея Ларькина похоронили на Лесном кладбище в Киеве

Привлекают внимание также надписи на памятнике. Кроме имени и даты жизни/смерти, на постаменте есть сценический псевдоним артиста "Larson". Более того, там есть загадочная надпись: "Не такой, как все".

