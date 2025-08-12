Вечерами здесь можно услышать плач: в Украине есть загадочное кладбище польской шляхты с ангелами и крестами

Как выглядит старинное кладбище польской шляхты

В селе Струсов Тернопольской области есть старинное польское кладбище. Оно выглядит заброшенным, но привлекает внимание туристов и путешественников своей загадочной атмосферой и необычными надгробиями.

"Телеграф" побывал в Струсове и посетил этот старинный некрополь. Рассказываем, что это за место, и показываем эксклюзивный фоторепортаж с некрополя, оповитого легендами.

Кладбище польской шляхты в Струсове

Польское кладбище в Струсове — это старинное место захоронения польской шляхты, которая жила в этих краях во времена, когда Галиция находилась под властью Австро-Венгрии. Считается, что некрополь был основан в XIX веке, на нем в основном хоронили представителей местной польской шляхты, интеллигенции и духовенства.

Старинное польское кладбище в селе Струсов на Тернопольщине

Кладбище расположено на холмах около села Струсов, рядом проходит трасса Н18 Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь. Отсюда открывается красивый вид на село в долине реки Серет.

Вид на село Струсов с холмов польского кладбища

Стоит отметить, что многие надгробия на кладбище украшены статуями ангелов и крестами. Также некоторые склепы украшены родовыми гербами, латинскими и польскими эпитафиями, отражающими богатство культурного наследия тогдашнего Струсова — известной ячейки польской жизни на Подолье.

Старинное польское кладбище в селе Струсов на Тернопольщине

Надо сказать, что кладбище выглядит заброшенным, однако оно сохраняет таинственную атмосферу тишины и ветров. Также здесь можно найти и свежие могилы, датированные уже 2000-ми годами. К слову, некрополь полностью открыт, здесь нет даже оградки над трассой, так что попасть сюда может любой желающий.

Необычные скульптуры на старинном польское кладбище

Легенда о девушке, которая плачет

Старинное польское кладбище в Струсове оповито легендами. Так, например, среди местных жителей ходит легенда о молодой утопленнице. Девушка, согласно преданию покончила жизнь самоубийством, утопившись в водах реки Серета из-за неразделенной любви.

Скульптуры ангелов на старинном польское кладбище

Говорят, что похоронили ее на этом старинном польском кладбище, но подальше от других могил. Как известно, самоубийц обычно хоронят за пределами "святой земли". Местные говорят, что тихими вечерами на холмах около кладбища можно услышать плач молодой утопленницы. А некоторые говорят, что даже видели силуэт девушки-самоубийцы в белом наряде.

На польском кладбище в Струсове есть и более свежие могилы

