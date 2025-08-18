Это не школьные принадлежности, а фамилии украинцев: вот как они звучат

Все эти фамилии имеют давнее происхождение

В Украине живут люди с фамилиями, звучащими как названия школьных вещей. Крейда, Папка и Ручка – это не только то, чем пишут и во что составляют тетради, но и настоящие украинские фамилии.

"Телеграф" расскажет, сколько людей в Украине с такой фамилией, а также где они живут.

Крейда – самая редкая фамилия

Фамилию Крейда носят только 51 украинец. Большинство живет в центральных областях Украины. Больше всего таких людей в Киевской, Черкасской и Полтавской областях. Единичные носители этой фамилии есть также в Закарпатье и в Одесской области.

Эта фамилия происходит от слова "крейда" — белого вещества, которым писали на доске. Возможно, предок имел дело с добычей мела или был очень светлым.ей

Папка – середнячок по количеству фамилий

Фамилия Папка была у 526 украинцев. Оно распространено по всей стране, но больше всего в северных и центральных регионах. Особенно много таких людей живет в Житомирской, Черниговской и Киевской области.

Папка может происходить от церковного сана "папа" или от слова "папка" в значении "папа".

Фамилия Ручка – самая популярная

Фамилию Ручка носят целых 1177 украинцев. Это самая распространенная из трех "школьных" фамилий. Люди с такой фамилией живут почти во всех областях Украины. Больше всего их на востоке и юге страны – в Донецкой, Луганской, Запорожской областях.

Ручка могла означать "маленькая рука" или происходить от профессии – мастера, делавшего ручки для инструментов. А может быть, предок был писателем или писарем.

Интересные факты о фамилиях

Все эти фамилии имеют давнее происхождение. Они появились задолго до того, как школьники стали пользоваться современными ручками и папками. Поэтому их значение часто связано отнюдь не с обучением, а с бытом, профессиями или внешними признаками предков.

