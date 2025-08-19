От отравления до ботулизма: эти овощи и фрукты ни в коем случае нельзя консервировать

Это важно знать каждой хозяйке

Летом, в сезон многих фруктов и овощей, люди зачастую заготавливают консервацию. Однако некоторые из этих заготовок могут обернуться большой проблемой, вплоть до отравления.

Перед подготовкой консервации стоит знать, какие овощи и фрукты теряют свой вкус и даже становятся потенциально вредными после термической обработки. Об этом пишет ТСН.

Одна из таких закруток, например, и вовсе может привести к ботулизму.

Дыня

Дыня не выдерживает тепловую обработку. Она сразу же потеряет свой аромат и текстуру и превратится в водянистую. К тому же, в ней много сахара, что создает идеальную среду для развития бактерий. Если хочется надолго сберечь дыню, лучше высушить ее или приготовить цукаты.

Почему дыню нельзя консервировать

Арбуз

После обработки его мякоть превращается в кашу, а вкус становится весьма специфическим. Кроме того, из-за высокой влажности он быстро портится, даже в закрытой банке. Из арбуза лучше готовить свежий сок или заморозить его.

Почему арбуз нельзя консервировать

Картофель

Хоть и не так часто, но картошку тоже пытаются законсервировать в виде салатов. Но важно помнить, что она быстро темнеет и может стать источником ботулизма при неправильном хранении.

Почему картофель нельзя консервировать

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой виноград может оказаться опасным для употребления. Есть несколько причин, почему некоторые сорта нельзя есть.