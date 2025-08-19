От отравления до ботулизма: эти овощи и фрукты ни в коем случае нельзя консервировать
Это важно знать каждой хозяйке
Летом, в сезон многих фруктов и овощей, люди зачастую заготавливают консервацию. Однако некоторые из этих заготовок могут обернуться большой проблемой, вплоть до отравления.
Перед подготовкой консервации стоит знать, какие овощи и фрукты теряют свой вкус и даже становятся потенциально вредными после термической обработки. Об этом пишет ТСН.
Одна из таких закруток, например, и вовсе может привести к ботулизму.
Дыня
Дыня не выдерживает тепловую обработку. Она сразу же потеряет свой аромат и текстуру и превратится в водянистую. К тому же, в ней много сахара, что создает идеальную среду для развития бактерий. Если хочется надолго сберечь дыню, лучше высушить ее или приготовить цукаты.
Арбуз
После обработки его мякоть превращается в кашу, а вкус становится весьма специфическим. Кроме того, из-за высокой влажности он быстро портится, даже в закрытой банке. Из арбуза лучше готовить свежий сок или заморозить его.
Картофель
Хоть и не так часто, но картошку тоже пытаются законсервировать в виде салатов. Но важно помнить, что она быстро темнеет и может стать источником ботулизма при неправильном хранении.
