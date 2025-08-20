Спровоцирует лишний вес, быструю усталость и даже плохие оценки. Не давайте это на перекус вашим школьникам

Перекус для школьника должен быть питательным, вкусным и полезным

Некоторые популярные продукты не полезны для детей. Часто их дают школьникам в школу как перекус.

"Телеграф" рассказывает, каких продуктов не должно быть в рационе школьника. Мы выделили пять перекусов, которые часто дают родители в школу, но от них лучше отказаться.

Сладкие батончики и шоколадки

Дети любят их и с удовольствием лакомятся ими на перерывах в школе. Тем не менее эти сладости содержат много сахара, искусственных добавок и трансжиров. Они могут привести к резкому скачку сахара в крови, а затем к быстрой усталости и снижению концентрации внимания. В результате это может привести к снижению способности усваивать материал и ухудшению оценок.

Сладости лучше заменить фруктами

Сладкая выпечка (булочки, печенье)

Еще один популярный перекус – выпечка, является источником "быстрых" углеводов, не дающих длительного ощущения сытости. Вместо полезной энергии ребенок получает пустые калории.

Сладкие йогурты и молочные десерты

Часто в них содержится много сахара, искусственных ароматизаторов и консервантов. Лучше выбирать натуральный йогурт с ягодами или фруктами и минимальным количеством сахара (а лучше без него).

Фруктовые соки в пакетах

Даже если на упаковке написано "100% сок", они часто содержат много сахара и мало клетчатки. Это, по сути, сладкая вода, которая не приносит пользы.

Чипсы, сухарики и соленые орешки

Дети обожают все это, но эта продукция содержит много соли, трансжиров, усилителей вкуса и искусственных добавок. Регулярное употребление этих снеков может вызвать проблемы с желудком и лишний вес.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую сгущенку нельзя давать детям. Для того чтобы удешевить производство, в нее могут добавлять растительные жиры, химические ароматизаторы, стабилизаторы и чрезмерное количество сахара.