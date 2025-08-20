Не только люди на рыбалке: гигантская стая пернатых атаковала водоем в Черкассах (видео)

Лебеди, мирно отдыхавшие на воде, едва успели "вынести крылья"

19 августа в Дахновке, микрорайоне города Черкассы, местные жители стали свидетелями невероятного природного зрелища. На реке неожиданно появилась огромная стая птиц, захватившая внимание всех вокруг.

Такое видео опубликовал Михаил Герасимчук в местном Facebook-сообществе "Рыбалка в Черкассах и области". Мужчине удалось попасть на настоящую "рыбалку" для бакланов.

"Черные птички, над ними летают чайки и гоняют их. Птичек здесь бесчисленно — метров 300-500", — комментирует автор.

По словам Михаила, он наблюдал за птицами более десяти минут. Бакланы постоянно ловили рыбу, а чайки активно летали над ними, словно пытаясь разогнать конкуренцию. Лебеди, мирно отдыхавшие на воде, едва успели улететь.

"Бакланы продолжали рыбачить, а мы тоже поехали на рыбалку, пока они еще не всю рыбу съели", — в шутку отмечает Герасимчук.

Такое редкое и необычное явление жители Черкасс смогли зафиксировать в микрорайоне своего города — Дахновцы. Эта локация является одной из самых любимых для желающих порыбачить и отдохнуть на природе.

