Семья рыбаков в Украине поймала более 120 кг рыбы (видео)

Планировали поймать меньше, но потом "сбились со счета"

Большой может быть не только одна рыба, а весь улов — в течение двух дней семья рыбаков со Львова поймала более 120 кг рыбы. Испытывали себя и снаряжение на озере для спортивной рыбалки Эдельвейс в Ивано-Франковской области.

В своем блоге FishBiteLviv поделились, что планировали поймать 100 кг, но перевыполнили план, говорят после 120 килограммов сбились со счета. Наибольший трофей — карп весом 12 кг. По словам спортсменов, водоем "работает" преимущественно ночью: концентрированная прикормка вечером — в том числе 5 кг бойлов перед ночью — дала ожидаемый результат.

Справка: бойлы — жесткая приманка в форме шарика, который используется для ловли.

Подготовка к рыбалке началась с промаркировки дна. Рыбаки определили три рабочих дистанции – 70, 92 и 94 метра, а также кормовые точки на 68 и 92 метрах. Первой рыбой были недовольны — всего 300 граммов, поэтому семья перешла на большие насадки и более интенсивную прикормку. Перед ночью докормили дополнительно, так что крупные рыбины шли одна за другой.

Крупные рыбы заходили на наши точки одна за другой, ночью мы практически не спали и даже не заметили, как наступило утро. FishBiteLviv

Эдельвейс — это искусственный водоем площадью 13,3 гектара с глубиной до 4 метров, озеро расположено в Ивано-Франковской области, Коломыйском районе, возле села Хомяковка. Семье рыбаков на водоеме понравилось, в то же время не лишним будет напомнить, что при спортивной рыбалке рыбу выпускают обратно.

