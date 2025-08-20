Не лише люди на риболовлі: гігантська зграя пернатих атакувала водойму в Черкасах (відео)

Лебеді, що мирно відпочивали на воді, ледве встигли "винести крила"

19 серпня в Дахнівці, мікрорайоні міста Черкаси, місцеві жителі стали свідками неймовірного природного видовища. На річці несподівано з'явилася величезна зграя птахів, яка захопила увагу всіх навколо.

Таке відео опублікував Михайло Герасимчук у місцевій Facebook-спільноті "Рибалка в Черкасах і області". Чоловікові пощастило потрапити на справжню "риболовлю" для бакланів.

"Чорні пташки, над ними літають чайки й ганяють їх. Пташок тут незліченно — метрів 300-500", — коментує дописувач.

За словами Михайла, він спостерігав за птахами понад 10 хвилин. Баклани невпинно ловили рибу, а чайки активно літали над ними, ніби намагаючись розігнати конкуренцію. Лебеді, що мирно відпочивали на воді, ледве встигли відлетіти.

"Баклани продовжували рибалити, а ми теж поїхали на риболовлю, поки вони ще не всю рибу поїли", — жартома зазначає Герасимчук.

Таке рідкісне та незвичне явище жителі Черкас змогли зафіксувати в мікрорайоні свого міста — Дахнівці. Ця локація є однією з найулюбленіших для охочих порибалити та відпочити на природі.

