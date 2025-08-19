Спиннинг сломан, обувь слетела, а кофтой вытаскивал из воды: рыбак похвастался 2-метровым уловом (видео)

Мужчина сфотографировался с трофеем

Рыбаки продолжают хвастаться своими трофейными уловами, в частности сомами. На этот раз мужчина вытащил монстра на 2 метра.

Как можно увидеть на видео пользователя ТикТок "kamekadze0305", на берегу реки или озера лежит почти 2-метровый сом, который весит 68 килограммов. Мужчина, вероятно, долго боролся с рыбой, ведь по его словам он сломал спиннинг, а позже рыбу пришлось вытаскивать кофтой.

Рыбалка похвастался уловом

Для справки

Сом — это большая пресноводная рыба семейства сомовых. Он известен своей силой и выносливостью и может достигать нескольких метров в длину и сотен килограммов веса. Такие экземпляры становятся настоящим испытанием даже для опытных рыбаков, ведь бороться с ними приходится долго и это физически трудно.

Поэтому появление больших сомов в водоемах не редкость, но встретить рыбу таких размеров — большая удача.

Однако размер этой рыбы не рекордный, ведь известный чешский профессиональный рыбак и телеведущий Якуб Вагнер вытащил сома в 2,68 метра, как ранее писал "Телеграф". Оказалось, что он боролся с рыбой около часа.