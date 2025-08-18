Рыбак похвастался рекордным уловом: где поймал и как туда добраться (фото, карта)

Карп весит более 30 кг

В эти выходные рыбаку удалось получить большой улов. Кроме меньших рыб он поймал на спиннинг карпа весом более 30 кг.

Свои "хвастики" модератор Facebook-сообщества "Рыбак IF.UA" Михаил Осийчук опубликовал в соцсети.

Как видно на фото, для рыбалки он соорудил агрегат из нескольких спиннингов. Но все равно, скорее всего, рыбаку понадобился подсак, чтобы извлечь огромную добычу из воды.

В комментариях Осийчук написал, где такая замечательная рыбалка – это пруд у села Прибылив Тлумачского района Ивано-Франковской области. Чтобы туда добраться, за Тлумачом надо ехать как на Бортники, по правой стороне.

Михаилу Осийчуку посчастливилось поймать крупную рыбу

Украинец поймал много рыбы в пруду, но часть выпустил

Карп, пойманный в пруду возле села Прибылив

Крупнейший карп из улова потянул более чем на 30 кг

В водоеме водится карп, карась и плотва. Площадь пруда составляет 6.9 Га. Рыбачить можно круглосуточно. За полные сутки придется заплатить 200 грн, цена за светлое время суток составляет 150 грн.

Водоем довольно популярен среди рыбаков из разных городов Украины. Как пишут в сети, иногда там просто негде стать. Поэтому поймать стоящую рыбу не так просто, надо знать секреты.

Люди отмечают, что в выходные рыба там закормлена, поэтому становится очень разборчивой. Однако опытному рыбаку Михаилу Осийчуку удалось добыть огромную рыбину.

Напомним, большой может быть не только одна рыба, а весь улов — в течение двух дней семья рыбаков из Львова поймала более 120 кг рыбы. Испытывали себя и снаряжение на озере для спортивной рыбалки Эдельвейс в Ивано-Франковской области.