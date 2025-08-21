Сделайте это на огороде и помидоры мгновенно начнут созревать: как заставить томаты краснеть

Чтобы помидоры начали быстро краснеть, нужно сделать одну процедуру в августе

Хороший урожай домашних помидор — лучшая награда для любого огородника, который выращивал этот овощ с самой весны. Однако бывает так, что томаты хорошо вяжутся и формируют плоды, но "забывают" краснеть. Причин этому может быть много — от погоды до нехватки питательных веществ.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать на огороде, чтобы томаты начали быстро краснеть и созревать.

Что сделать с помидорами в огороде в августе?

Если вы видите, что кусты помидоров продолжают расти и формировать новые зеленые плоды, но понимаете, что созреть они уже не успеют, действовать нужно уже сейчас. Первое, что нужно сделать в огороде — это остановить рост куста и завязку новых плодов. Об этом в своем тик-ток аккаунте рассказывает опытная огородница Олеся Васильевна.

Помидоры будут созревать быстрее, если правильно за ними ухаживать

По ее словам, нужно аккуратно срезать верхушку куста, даже если на ней есть новые зеленые плоды томатов, ведь они все равно уже не успеют созреть до холодов. Такая обрезка стимулирует растение направлять энергию не в рост, а в созревание плодов. Также автор видео рекомендует срезать нижние листья на кустах томатов, это улучшит вентиляцию и доступ солнечных лучей.

Кроме того, опытная огородница в своем видео советует удобрять помидоры в период созревания — фосфором и калием. Лучше всего удобрять растения по листу, согласно инструкции на упаковке препарата.

