Зеленые помидоры будут краснеть мгновенно: хитрый трюк для созревания сорванных томатов
Этот лайфхак поможет ускорить процесс созревания зеленых помидоров
Выращивание помидоров — дело непростое, но интересное, а домашний урожай всегда лучше и вкуснее покупных томатов. Однако бывает так, что помидоры не спешат краснеть и созревать на грядке. Тогда их срывают зелеными и оставляют созревать в теплом сухом месте с доступом солнечных лучей.
"Телеграф" расскажет о хитром трюке, который ускорит созревание зеленых сорванных помидоров.
Как ускорить созревание помидоров?
Бывает так, что сорванные зеленые помидоры могут днями и неделями лежать на подоконнике, но не краснеть. Как оказалось, есть лайфхак, который может ускорить процесс созревания и покраснения томатов, пишет Express.
Суть состоит в том, чтобы положить около помидоров банан. Лучше всего собрать зеленые помидоры в глубокой миске, положить у ним или целый банан, или кожуру от банана и прикрыть чистым полотенцем. Фрукт выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания помидоров и других фруктов/овощей.
Таким образом ваши помидоры покраснеют за очень короткое время и будут готовы к употреблению. К тому же, такое созревание с бананом органическое, без добавления химии, а значит полезнее и здоровее.
