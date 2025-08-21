Зробіть це на городі і помідори миттєво почнуть дозрівати: як змусити томати червоніти

Щоб помідори почали швидко червоніти, потрібно зробити одну процедуру у серпні

Хороший урожай домашніх помідорів — найкраща нагорода для будь-якого городника, який вирощував цей овоч із самої весни. Однак буває так, що томати добре в’яжуться і формують плоди, але "забувають" червоніти. Причин цього може бути багато – від погоди до нестачі поживних речовин.

"Телеграф" розповість, що потрібно зробити на городі, щоб томати почали швидко червоніти та дозрівати.

Що зробити з помідорами на городі у серпні?

Якщо ви бачите, що кущі помідорів продовжують рости та формувати нові зелені плоди, але розумієте, що дозріти вони вже не встигнуть, діяти треба вже зараз. Перше, що потрібно зробити на городі – це зупинити ріст куща та зав’язку нових плодів. Про це у своєму тік-ток акаунті розповідає досвідчена городниця Олеся Василівна.

Помідори дозріватимуть швидше, якщо правильно їх доглядати

За її словами, потрібно акуратно зрізати верхівку куща, навіть якщо на ній є нові зелені плоди томатів, адже вони все одно вже не встигнуть дозріти до холодів. Така обрізка стимулює рослину спрямовувати енергію не на ріст, а дозрівання плодів. Також авторка відео рекомендує зрізати нижнє листя на кущах томатів, це покращить вентиляцію та доступ сонячних променів.

Крім того, досвідчена городниця у своєму відео радить удобрювати помідори в період дозрівання – фосфором та калієм. Найкраще удобрювати рослини по листку, згідно з інструкцією на упаковці препарату.

