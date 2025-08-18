Укр

Заставьте помидоры краснеть: простой лайфхак, чтобы томаты наливались и созревали быстрее

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Автор
Есть способ заставить помидоры красней быстрее Новость обновлена 18 августа 2025, 08:42
Есть способ заставить помидоры красней быстрее. Фото freepik/Телеграф

С этим лайфхаком ваши помидоры покраснеют и созреют быстрее

Август — время когда помидоры активно завязываются, наливаются и созревают. Однако бывает так, что плоды не спешат краснеть и созревать в силу тех или иных причин. Повлиять на этот процесс можно с помощью простого лайфхака.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать, чтобы ваши томаты созревали и краснели быстрее, а вы получили хороший урожай.

Как заставить помидоры краснеть?

Если вы заметили, что ваши помидоры завязываются, но очень медленно краснеют и созревают, возможно нужно их немного простимулировать, пишет Express. Для этого используется такая процедура, как прищипывание или иными словами обрезка.

помидоры, томаты
Ускорить созревание помидоров поможет прищипывание

Для этого нужно внимательно рассмотреть кусты помидор и сорвать или срезать верхушку растения, на котором уже есть завязанные плоды. Таким прищипыванием вы остановить рост растения вверх и тогда оно направит свою энергию на созревание и покраснение плодов.

Также эксперты советуют срезать нижние листья растений томатов, чтобы улучшить вентиляцию и допуск солнечных лучей к созревающим плодам. Точно также растение не будет тратить энергию на листья, а пустит ее в созревание плодов.

Кроме того, следите за поливом грядки с помидорами — их не нужно сильно заливать, но и не допускайте пересыхания. Также не лишним будет еще один шар мульчи из органических компонентов, это поможет предупредить распространение фитофторы и вершинной гнили.

