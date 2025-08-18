Заставьте помидоры краснеть: простой лайфхак, чтобы томаты наливались и созревали быстрее

С этим лайфхаком ваши помидоры покраснеют и созреют быстрее

Август — время когда помидоры активно завязываются, наливаются и созревают. Однако бывает так, что плоды не спешат краснеть и созревать в силу тех или иных причин. Повлиять на этот процесс можно с помощью простого лайфхака.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать, чтобы ваши томаты созревали и краснели быстрее, а вы получили хороший урожай.

Как заставить помидоры краснеть?

Если вы заметили, что ваши помидоры завязываются, но очень медленно краснеют и созревают, возможно нужно их немного простимулировать, пишет Express. Для этого используется такая процедура, как прищипывание или иными словами обрезка.

Ускорить созревание помидоров поможет прищипывание

Для этого нужно внимательно рассмотреть кусты помидор и сорвать или срезать верхушку растения, на котором уже есть завязанные плоды. Таким прищипыванием вы остановить рост растения вверх и тогда оно направит свою энергию на созревание и покраснение плодов.

Также эксперты советуют срезать нижние листья растений томатов, чтобы улучшить вентиляцию и допуск солнечных лучей к созревающим плодам. Точно также растение не будет тратить энергию на листья, а пустит ее в созревание плодов.

Кроме того, следите за поливом грядки с помидорами — их не нужно сильно заливать, но и не допускайте пересыхания. Также не лишним будет еще один шар мульчи из органических компонентов, это поможет предупредить распространение фитофторы и вершинной гнили.

