Не нужно трясти яблоню и мыть фрукты: как правильно собирать яблоки на зиму, чтобы лежали до весны

Полезные советы по сбору и хранению яблок на зиму

Август — время сбора урожая не только в огороде, но и в саду. В это время созревают некоторые сорты яблок, которые можно хранить до весны. Однако нужно правильно собрать и подготовить фрукты к длительному хранению.

"Телеграф" расскажет, как собирать яблоки с дерева и как их готовить к хранению, чтобы наслаждаться свежими фруктам всю зиму аж до весны.

Как собирать и готовить яблоки к хранению?

Одно из главных правил при сборе яблок — это не трясти дерево, чтобы фрукты не падали и не ударялись об землю. Ведь поврежденные плоды не подойдут для хранения. Лучше всего собирать яблоки в сухую погоду, чистыми руками или в перчатках и срывать прямо с дерева. Очень важно срывать яблоки вместе с плодоножкой, так они будут храниться дольше, пишет Express.

Яблоки нельзя мыть перед тем, как отправлять на длительное хранение

После сбора плодов переберите их, самые крупные и неповрежденные можно готовить к хранению. Ни в коем случае не мойте яблоки, чтобы не смывать природный защитный шар на поверхности фруктов.

Перед тем, как отправлять яблоки на хранение, оберните каждый фрукт в бумагу, например, в старую газету, и сложите в деревянный или пластиковый ящик. После этого можно относить фрукты на хранение. Лучше всего для этого подойдут темные прохладные помещения с высокой влажностью (85–95%) и хорошей вентиляцией.

Если все сделать правильно, яблоки будут храниться свежими и хрустящими до самой весны. А вы сможете даже зимой наслаждаться сочными фруктами.

