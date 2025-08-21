Почему не краснеют помидоры на огороде и как ускорить их созревание: лайфхак для дачников

Эти советы помогут ускорить процесс созревания помидоров на огороде

Август — время созревания домашних помидоров. Домашний урожай этих овощей точно лучше, чем покупные, однако и потрудиться при их выращивании тоже нужно. Бывает так, что помидоры растут, формируют плоды, но не спешат краснеть и созревать, однако с этим можно бороться.

"Телеграф" расскажет, почему помидоры на огороде не краснеют и как ускорить процесс их созревания.

Почему помидоры не краснеют?

Многие огородники сталкивались с такой проблемой, как зеленые помидоры. Это когда плоды сформировались, но не спешат созревать и краснеть. Как утверждает автор тик-ток аккаунта "Васильевна Олеся", есть несколько причин, почему так происходит.

По ее словам, одной из причин того, что помидоры не краснеют, является погода — ночи сейчас становятся более прохладными, солнечный день короче. Соответственно это влияет на созревание томатов.

Также среди причин, почему помидоры не краснеют, излишек азота в грунте и недостаток фосфора и калия. Кусты помидоры будут наращивать зеленую массу, формировать завязи, но плоды не будут созревать. Кроме того, замедляет покраснение помидоров фитофтора, которая часто поражает помидоры на огороде.

Как ускорить созревание помидоров?

Первое, что советует сделать автор видео, это остановить рост растения помидоров вверх. Для этого нужно сорвать точку роста — верхушку куста, а также оборвать лишние боковые побеги. Кроме того, рекомендуется сорвать и нижние листочки растения.

Такая "обрезка" куста стимулирует растение направлять энергию не в рост, а в созревание плодов. Кроме того, после того, как вы сорвете лишние листья, у растения улучшиться вентиляция воздуха и доступ солнечных лучей, а это точно поспособствует быстрому созреванию томатов.

