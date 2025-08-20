Листья баклажанов пожелтели? Украинцы подсказали, как спасти урожай "синеньких" за сущие копейки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Можете потерять урожай, если не обработаете растения этим средством
Баклажаны – популярная овощная культура, которая требует внимательного и систематического ухода, чтобы были вкусные в разнообразных блюдах. Без него растения слабеют, плохо образуют плоды, а иногда плодоношение совсем не наступает. Один из самых частых вопросов при выращивании баклажанов — почему желтеют их листья.
Если листья баклажанов пожелтели, нужно сделать одну полезную обработку. Она способна спасти урожай овощей. Проверенным способом поделились в украинском блоге об огородничестве "Сад город ЕНЦИКЛОПЕДІЯ від А до Я".
Чем и как спасти баклажаны от пожелтевших листьев
- Баклажаны нужно обработать препаратом "Фитоспорин" в концентрации: 1 ст. л. "Фитоспорин" в пастообразном состоянии на 10 л воды.
- Рекомендуется сначала полить раствором баклажаны, а затем обработать листья, ствол и плоды.
- Одной обработки хватит, чтобы восстановить поврежденные листья и получить хороший урожай.
"Телеграф" отмечает, что стоит такой препарат в сети бюджетно — от 10 до 50 гривен и больше.
Подкормка для растений особенно важна на этапе их роста и плодоношения, однако не все они могут принести только пользу. Ранее "Телеграф" писал, чем нельзя удобрять помидоры.