От +37°С до +7°С за несколько дней: что будет с погодой в Украине до конца августа

Синоптик рассказал, когда ждать гроз и падения температуры

Лето в Украине готовится к драматическому финалу – после нескольких дней ясной и спокойной погоды страну ждут настоящие погодные "качели". Пока температура держится в пределах нормы, ночью уже ощутимо прохладнее. Природа напоминает: осень не за горами.

Между тем, юго-восток страдает от засухи — реки и озера мелеют, а пожарная опасность растет. Об этом "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич.

Изменения погоды 22-23 августа

По прогнозу синоптика, 22-23 августа погода в Украине кардинально изменится. Через активизацию атмосферных фронтов и поступление холодного воздуха с севера Европы в большинстве областей пройдут дожди, порой сильные. На юге, в центре и местами на востоке осадки будут сопровождаться грозами и шквальным усилением ветра.

В этот период будут отмечены значительные перепады температуры. Например, 21-22 августа в южных, центральных и восточных регионах днем воздух прогреется до +32…+37°С. В то же время, на западе и севере начнет поступать прохладный воздух, поэтому дневная температура здесь будет +19…+24°С, а ночью вообще снизится до +7…+12°С. В течение 24-25 августа прохлада распространится и на южные/восточные области, что снизит жару до комфортных +24…+29°С.

Погода с 25 августа по конец месяца

С 25 августа Украина войдет в режим осенней прохлады. Мощный антициклон с центром над Беларусью и нашим западом "накроет" страну высоким атмосферным давлением и стабильной погодой.

Значительных осадков не ожидается, лишь в отдельные дни на севере и востоке Украины могут быть кратковременные дожди, которые будут распределяться по территории неравномерно. Температура ночью будет колебаться в пределах +6…+12°С, днем +20…+25°С; на юге, востоке и в Закарпатье ночью +11...+16°С, днем +23...+28°С.

Чего еще ждать

Ночью и утром местами в западных и северных областях могут наблюдаться кратковременные туманы. В целом погода в третьей декаде августа будет напоминать начало сентября не только цифрами на термометре, но и ощущениями. Но беспокоиться не стоит — стихий и опасных явлений синоптики не прогнозируют.

Европейская прогностическая карта на период с 25 августа по 1 сентября красноречиво показывает, что вся Восточная Европа, включая большую часть Украины, окрашена в синий цвет. Это означает одно – пришла прохлада!

Прогностическая карта на период с 25 августа по 1 сентября

