Имитация деликатеса. Не покупайте этот популярный продукт, это сплошной обман

Это "подделка" под морепродукт

Крабовые палочки — продукт, который любит немало украинцев, в том числе дети, он считается праздничным. На самом деле почти все крабовые палочки не имеют ничего общего с крабом кроме названия.

"Телеграф" рассказывает, из чего делают крабовые палочки и почему их лучше не употреблять. Цена их достаточно высокая, лучше за эти деньги купить рыбу или морепродукты — пусть меньше, однако полезнее.

Крабовые палочки делают не из крабов

Основа крабовых палочек – это сурими. Это своеобразный рыбный фарш из мяса белых океанических рыб. Чаще это минтай, хек или путасу. Филе этих рыб измельчают и тщательно и долго промывают холодной водой. Однако в процессе промывания рыба теряет значительную часть белка и полезных веществ. В итоге выходит однородная масса без вкуса и запаха. Чтобы придать ей вкус, цвет и текстуру, добавляют:

Крахмал — для вязкости.

Яичный или соевый белок для плотности.

Растительное масло – для эластичности

Сахар и соль – для вкуса

Усилители вкуса (глутамат натрия) – для усиления вкусовых ощущений

Красители (кармин, паприка, диоксид титана) – для красного цвета

Ароматизаторы – для имитации вкуса краба

Многие не представляют без них праздничного стола

Дополнительных ингредиентов так много, что в результате крабовые палочки содержат всего 30-40% рыбного фарша. Все остальное – это добавки.

Почему крабовые палочки опасны для здоровья

Избыток соли и сахара. Из-за значительного количества соли и сахара крабовые палочки вредны при регулярном употреблении. Могут возникать проблемы с давлением, отеки, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Искусственные добавки. Усилители вкуса могут вызвать привыкание и заставлять есть больше. Некоторые красители и ароматизаторы могут давать аллергические реакции у чувствительных людей.

Низкая пищевая ценность. Из-за глубокой обработки рыбы и большого количества добавок крабовые палочки не содержат полезных веществ, характерных для морепродуктов и рыбы.

Сомнительное качество сырья. Некоторые производители используют для сурими не очень качественную рыбу. Это может быть небезопасно для здоровья.

Как выбрать "безопасные" крабовые палочки

Полностью полезных крабовых палочек не существует. Однако можно снизить риски, выбирая продукт более высокого качества.

Состав. Чем выше в списке сурими – тем лучше. Если на первом месте вода, крахмал или соевый белок – не покупайте

Чем выше в списке сурими – тем лучше. Если на первом месте вода, крахмал или соевый белок – не покупайте Содержание белка. Чем выше процент белка (обычно от 8% до 12%), тем больше в продукте рыбного фарша и меньше добавок

Чем выше процент белка (обычно от 8% до 12%), тем больше в продукте рыбного фарша и меньше добавок Цвет и текстура. Палочки должны быть равномерно белыми внутри, а внешняя красная полоска не должна растекаться. Если палочка слишком мягкая, "резиновая" или слишком сухая, это может свидетельствовать о низком качестве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую рыбу лучше не употреблять. Некоторые виды отличаются высоким содержанием ртути.