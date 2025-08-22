Імітація делікатесу. Не купуйте цей популярний продукт, це суцільний обман

Це "підробка" під морепродукт

Крабові палички — продукт, який полюбляє чимало українців, зокрема й діти, він вважається святковим. Насправді майже всі "крабові" палички не мають нічого спільного з крабом крім назви.

"Телеграф" розповідає, з чого роблять крабові палички та чому їх краще не вживати. Ціна їх досить висока, краще на ці гроші купити риби чи морепродуктів — хай менше, проте корисніше.

Крабові палички роблять не з крабів

Основа крабових паличок — це сурімі. Це своєрідний "рибний фарш" з м'яса білих океанічних риб. Найчастіше це минтай, хек або путасу. Філе цих риб подрібнюють, та ретельно й довго промивають холодною водою. Однак у процесі промивання риба втрачає значну частину білка і корисних речовин. У підсумку виходить однорідна маса без смаку та запаху. Щоб надати їй смак, колір та текстуру, додають:

Крохмаль — для в'язкості

Яєчний чи соєвий білок — для щільності

Рослинна олія — для еластичності

Цукор і сіль — для смаку

Підсилювачі смаку (глутамат натрію) — для посилення смакових відчуттів

Барвники (кармін, паприка, діоксид титану) — для червоного кольору

Ароматизатори — для імітації смаку краба

Багато хто не уявляє без них святкового столу

Додаткових інгредієнтів так багато, що в підсумку крабові палички містять лише 30-40% рибного фаршу. Все інше — це добавки.

Чому крабові палички небезпечні для здоров'я

Надлишок солі та цукру. Через значну кількість солі та цукру крабові палички є шкідливими при регулярному вживанні. Можуть виникати проблеми з тиском, набряки, підвищений ризик серцево-судинних захворювань.

Штучні добавки. Підсилювачі смаку можуть викликати звикання і змушувати їсти більше. Деякі барвники та ароматизатори можуть давати алергічні реакції у чутливих людей.

Низька харчова цінність. Через глибоку обробку риби та велику кількість добавок крабові палички не містять корисних речовин, характерних для морепродуктів та риби.

Сумнівна якість сировини. Деякі виробники використовують для сурімі не дуже якісну рибу. Це може бути небезпечно для здоров'я.

Як обрати "безпечні" крабові палички

Повністю корисних крабових паличок не існує. Проте можна знизити ризики, обираючи продукт вищої якості.

Склад. Чим вище в списку сурімі — тим краще. Якщо на першому місці вода, крохмаль чи соєвий білок — не купуйте

Вміст білка. Чим вищий відсоток білка (зазвичай від 8% до 12%), тим більше в продукті рибного фаршу і менше добавок

Колір та текстура. Палички мають бути рівномірно білими всередині, а зовнішня червона смужка не має розтікатися. Якщо паличка надто м'яка, "гумова" або, занадто суха, це може свідчити про низьку якість

Раніше "Телеграф" розповідав, яку рибу краще не вживати. Деякі види відрізняються високим вмістом ртуті.