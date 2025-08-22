Редкую лесную красавицу заметили возле Чернобыльской АЭС: она похожа на колокольчик (фото)

Леса Чернобыля скрывают уникальный цветок

В Украине есть много уникальных растений. Одним из таких является редкий цветок, который растет в Чернобыльском биосферном заповеднике.

Этим растением является лилия лесная, которая встречается в природе крайне редко. О находке сообщил пользователь Facebook.

Как выглядит лесная лилия

Что это за цветок

Это растение является редким представителем флоры, занесенным в Красную книгу Украины. Лилия лесная предпочитает затененные, влажные места лесов с плодородной почвой, часто растет в широколиственных и смешанных лесах, на опушках и полянах в Европе, Северной и Восточной Азии.

Цветет лилия лесная в июне-июле. Цветок имеет элегантные белые или нежно-розовые лепестки, иногда с едва заметными пурпурными пятнами, которые изогнутые назад, создавая характерную форму "колокольчика". Бутон же имеет нежно-фиолетовый оттенок. Стебель высокий, крепкий, с темно-зелеными продолговатыми листьями.

Фото Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Таким же уникальным цветком оказалась и сон-трава, которая имела редкий цвет.

