Сможете купить 5 предметов по цене одного: как можно сэкономить на портфеле

Родители школьников всегда ищут способы сэкономить при подготовке к новому учебному году. Один из эффективных способов – покупка готовых школьных наборов, включающих несколько нужных вещей сразу.

К примеру, на популярном маркетплейсе Rozetka сейчас предлагают набор, в который входят портфель, пенал, шопер, маленькая сумочка и мешочек всего за 579 гривен.

Для сравнения, если покупать только один рюкзак, цена почти такая же – 578 гривен. Выходит, что за одну и ту же цену родители могут получить целый комплект, покрывающий все потребности школьника: пенал для ручек и карандашей, шопер для спортивной формы и маленькую сумочку для личных вещей.

Такая стратегия позволяет получить несколько предметов по цене одного, экономя время, ища каждую вещь в отдельности, и деньги. Кроме того, готовые наборы часто имеют один и тот же.дизайн, что делает их удобными для детей.

