"Только конденсат неприятный": смешной "лайфхак", как заменить кондиционер, вирусится в сети (видео)

Эта идея не оставила без улыбки ни одного пользователя

Жара летом заставляет людей искать самые оригинальные способы охладиться. Иногда эти методы становятся подлинными вирусными сенсациями в соцсетях.

Одним из таких креативных "лайфхаков" поделился пользователь TikTok. На нем мужчина лежит в постели и стремится спастись от жары, ведь кондиционера в комнате нет.

Курьезным оказался момент, как над его головой подвешена курица, машущая крыльями, создавая поток воздуха. Движения птицы напоминают маленький "живой вентилятор", заставляющий зрителей улыбаться и удивляться одновременно.

Комментарии под видео пестрят веселыми и разными реакциями. Пользователи отмечают креативность и курьезность ситуации:

"Еще может маску наложить на лицо"

"Только конденсат неприятный капает"

"На 2 часа аккумулятора хватает — потом зависает"

"Я у себя повешу 20 штук своих"

"Я у мамы инженер"

В то же время некоторые зрители переживают о курице: "Бедная курица", "Жалко животное", а другие добавляют немного юмора: "А если сернет?".

Этот короткий, но невероятно смешной ролик показал, что даже в обыденных проблемах можно найти креативное решение. От жаркого лета до неожиданного куриного "вентилятора" — иногда именно такие моменты способны поднять настроение миллионам людей в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчина поделился лайфхаком, как быстро охладить напитки без льда и охладителей — пригодился ему подгузник.