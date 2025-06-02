Если вы не напоите помидоры этим напитком, крупных плодов и урожая вам не видать

Компоненты пива могут заставить плодоносить ваши томаты

А вы знали, что пиво может быть не только любимым напитком, но и отличным удобрением для почвы? Существует особый рецепт подкормки для томатов с использованием хмельного напитка, который поможет вашим растениям давать больше крупных плодов.

При изготовлении пива производители используют качественное зерно и хмель — именно эти ингредиенты могут послужить отличным удобрением для ваших растений. При правильном применении пиво становится эффективным органическим удобрением, рассказывают дачные эксперты в блоге Gardening Soul. Рассказываем, как вырастить ароматные помидоры без использования химикатов и загрязнения почвы.

Рецепт подкормки с пивом для помидоров

Пиво – 1 бутылка;

Коричневый сахар – 0,5 кг;

Мочевина – 30 г

Смешайте пиво, коричневый сахар и мочевину, затем добавьте 25 литров воды. Полученным раствором следует поливать каждый куст томатов. Такая подкормка активно стимулирует рост корневой системы и укрепляет ее.

Со временем вы заметите, что урожайность повысится, а плоды помидоров станут крупнее. Этот способ прост в применении и дает отличные результаты.

Важно отметить, что листья играют важную роль в жизни томатов. Мы писали, зачем нужно срезать нижние листья помидоров и когда это нужно делать.