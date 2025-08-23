Дорогие семена или дешевые? Украинка сравнила, какие огурцы дали хороший урожай, а какие — разочаровали (видео)

Этот эксперимент удивит вас результатом

Чтобы собрать обильный урожай огурцов, важно правильно подобрать семена. Они должны быть высококачественные и соответствующего сорта, приспособленного к климату вашего региона. И конечно хочется, чтобы огурцы были вкусными, без горечи и оставались хрустящими даже после засолки или маринования.

Какие семена лучше посадить, чтобы получить хороший урожай зеленых овощей? Подобный эксперимент сделала украинка под ником koshak_valentyna, которая поделилась результатом в соцсети ТикТок.

Какие семена лучше — дорогие или дешевые?

Я решила сравнить дорогие семена и дешевые с базара и вот что получилось koshak_valentyna

По словам блогерши, дорогие семена огурцов проросли ровно, растения получились крепкие, а плоды — большие.

Дорогие семена оказались лучше

А дешевое – наоборот. Большинство растений вообще не взошли, кусты оказались слабыми, а плоды – мелкие.

Дешевые семена с базара не взошли

Отметим, что иногда на грядках огурцы становятся горькими, желтеют или покрываются трещинами. Самое распространенное объяснение такой проблемы – несоблюдение правильного режима полива. Ранее "Телеграф" рассказал, как нужно правильно поливать огурцы на огороде, чтобы предотвратить появление горечи и трещин на зеленых плодах.