Конец лета не порадует погодой? Что прогнозируют синоптики

Холодные ночи будут сменяться туманным утром

В последнюю неделю августа погода будет больше напоминать сентябрьскую. Хотя осадков будет немного, ртутные столбики уже не смогут подниматься так высоко, а ночи и вовсе будут больше похожи на осенние.

Частыми гостями станут утренние туманы. Об этом "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич.

С 25 августа Украина войдет в режим осенней прохлады. Мощный антициклон с центром над Беларусью и нашим западом "накроет" страну высоким атмосферным давлением и стабильной погодой.

Значительных осадков не ожидается, лишь в отдельные дни на севере и востоке Украины могут быть кратковременные дожди, которые будут распределяться по территории неравномерно. Температура ночью будет колебаться в пределах +6…+12°С, днем +20…+25°С; на юге, востоке и в Закарпатье ночью +11…+16°С, днем +23…+28°С.

Ночью и утром местами в западных и северных областях могут наблюдаться кратковременные туманы. В целом погода в третьей декаде августа будет напоминать начало сентября не только цифрами на термометре, но и ощущениями. Но беспокоиться не стоит — стихий и опасных явлений синоптики не прогнозируют.

Европейская прогностическая карта на период с 25 августа по 1 сентября красноречиво показывает, что вся Восточная Европа, включая большую часть Украины, окрашена в синий цвет. Это означает одно – пришла прохлада!

Ранее мы рассказали, какой погоды ждать украинцам в День Независимости. Этот праздник принесет украинцам ощутимое ухудшение погодных условий — это еще одно напоминание о приближении конца летнего сезона.