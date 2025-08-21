Смешное украинское слово, значение которого россияне никогда не угадают: выучите обязательно

Его можно встретить в некоторых произведениях

В украинском языке немало уникальных и благозвучных слов, а некоторые могут даже развеселить. К примеру, слово "желіпати".

"Телеграф" расскажет, что оно означает, а также, когда его можно использовать. Заметим, что фактически "желіпати" — это диалектизмы.

Украинское слово "желіпати" означает кричать, скандалить или громко плакать, реветь. Этот диалектизм происходит из юго-восточных областей Украины и передает эмоциональное напряжение, резкость тона или горе.

Когда использовать

Во время ссоры — "Сюди його давай! Хто викрикує? – желіпав посередник", — из произведения Панаса Мирного.

— "Сюди його давай! Хто викрикує? – желіпав посередник", — из произведения Панаса Мирного. Когда кто-то сильно плачет — "Невеличку дівчинку Маринку, що желіпала на всі хати, Христя узяла на руки…" — из произведения Панаса Мирного.

Даже из вышеизложенных примеров видно, что в большинстве своем слово "желіпати" используют в литературе. Однако его можно использовать и в повседневной жизни, чтобы разнообразить язык. Слово "желіпати" имеет более яркую эмоциональную окраску, оно передает не просто действие, а его силу, интенсивность и состояние человека, его выполняющего.

Добавим, что желіпати – глагол несовершенного вида. Оно может образовывать причастие — желіпаючи или желіпавши.

Слово желіпати

Напомним, что в украинском языке есть слово значение, которое россияне никогда не угадают. У него всего две буквы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким украинским словом можно назвать глупого, необразованного человека — а он и не обидится.