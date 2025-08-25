"Неудивительно, что не дешевые". В Днепре на прилавке засветились необычные яйца

Пользователи уже шутят

В Днепре заметили интересный ценник возле куриных яиц в одном из магазинов. Остроумная надпись развеселила сеть.

Об этом курьезе сообщают местные каналы. Отмечается, что он был замечен в магазине "Эдинбург" на Воскресенской.

На фото показаны куриные яйца, возле которых стоит интересный ценник. На нем написано "Дедушкины яйца". Интересно, что цена одного яйца составляет 8 гривен за штуку. То есть выходит, что один десяток яиц будет стоить 80 грн.

Дедушкины яйца в Днепре

Добавим, что происхождение этих яиц неизвестно, равно как и надпись на ценнике. Однако есть вероятность, что это домашние или фермерские яйца, но стоимость все равно достаточно высока.

В комментариях пользователи шутили о том, что с такой ценой яйца должны быть не от необычного дедушки. Были и сообщения о том, что бабушкиных яиц в продаже не будет. Также пользователи не могли до конца определиться с ценой, ведь на фото точка между 8 и 00 достаточно маленькая. Кому-то даже показалось, что десяток яиц стоит 800 грн.

Заметим, что в супермаркетах яйца на вес продаются по более низкой цене. К примеру, в "Сільпо" яйца стоят от 67 грн, в некоторых магазинах есть даже весовые по 47 грн за десяток. В АТБ яйца от 60 грн.

Цены на яйца в Сильпо

Цены на яйца в АТБ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы смеются над туалетом в Тернополе, который долго не работает.