"Не дивно, що не дешеві". У Дніпрі на прилавку засвітились незвичайні яйця
-
-
Користувачі вже жартують
У Дніпрі помітили досить цікавий цінник біля курячих яєць в одному з магазинів. Дотепний напис розвеселив мережу.
Про цей курйоз повідомляють місцеві канали. Зазначається, що його помітили у магазині "Единбург" на Воскресенській.
На фото показані курячі яйця, біля яких стоїть досить цікавий цінник. На ньому написано "Дедушкины яйца". Цікаво, що ціна одного яйця становить 8 грн за штуку. Тобто виходить, що один десяток яєць коштуватиме аж 80 грн.
Додамо, що походження цих яєць не відоме, так само як і напис на ціннику. Однак є ймовірність, що це домашні чи фермерські яйця, але вартість все одно досить висока.
У коментарях користувачі жартували про те, що за таку ціну яйця мають бути від незвичайного дідуся. Були і повідомлення про те, що бабусиних яєць у продажу не буде. Також користувачі не могли до кінця визначитись з ціною, адже на фото крапка між 8 і 00 досить мала. Комусь навіть здалось, що десяток яєць коштує аж 800 грн.
Зауважимо, що у супермаркетах яйця на вагу продаються за нижчою ціною. До прикладу, у "Сільпо" яйця коштують від 67 грн, у деяких магазинах навіть є вагові по 47 грн за десяток. В АТБ яйця від 60 грн.
