Билык работает на "Укрпочте"? Главный редактор "Телеграфа" поделился курьезным фото

Возможно, уже стоит ждать ТикТоков от нового оператора?

"Укрпочта" демонстрирует новый креативный подход к рекрутингу, сочетая традиционные услуги с современными элементами коммуникации. Похоже, компания стремится сделать процесс привлечения новых сотрудников более заметным и интересным аудитории.

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов поделился в Facebook интересным фото. В посте он написал свои впечатления от новшеств, отметив, что под руководством Игоря Смелянского компания может смело экспериментировать с нестандартными методами.

На снимке виден прилавок с товарами, за которыми расположены стеллажи — казалось бы, ничего необычного. Впрочем, стоит обратить внимание на правую часть фото, где на столе лежит лист бумаги с надписью "Услуги предоставляет Ирина Билык". Это точно добавило позитива и для посетителей, и для самих работников.

Креативность от "Укрпочты". Фото: Ярослав Жаренов

"Когда ждать вирусные ТикТоки от нового оператора?", — в шутку комментирует журналист.

Такой фирменный подход с персонализированными листами и вниманием к деталям позволяет создать эмоциональную связь с потенциальными кандидатами и подчеркнуть открытость компании к новым идеям. Фото с прилавком с именем работника становится символом нового подхода к рекрутингу — простому, креативному и ориентированному на человека.

К слову, "Укрпочта" уже неоднократно оказывалась на первых страницах новостей — на этот раз благодаря сочетанию креативного юмора, будничных лайфхаков и новых коммерческих инициатив. После внимания к куриным ножкам как средству против собак и анонсу продажи колбасы в отделениях компания объяснила свою позицию.

Несмотря на весь позитив, есть и другая сторона медали у компании. Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский блоггер-миллионник решил оценить работу одного из самых противоречивых отделений "Укрпочты" в Киеве, которое неоднократно критиковали. Хотя посылку выдали быстро, его удивили неудобства из-за ремонта в рабочее время, пыли, беспорядков и общего заброшенного помещения.