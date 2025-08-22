Укр

"Самоделкин захотел кабриолет": посреди Запорожья заметили "лакшери" авто (курьезное видео)

Марта Иваненко
В Запорожье заметили необычные "Жигули"
В Запорожье заметили необычные "Жигули". Фото ИИ, Википедия/коллаж "Телеграфа"

Пользователи не смогли не прокомментировать

В Запорожье в центре внимания оказался необычный автомобиль – старые зеленые "Жигули", переделанные владельцем на кабриолет. Видео с машиной быстро разлетелось соцсетями, собрав десятки комментариев.

Ролик опубликовал местный Telegram-канал. На кадрах видно, что автомобиль стал частью эксперимента – крыша полностью срезана.

Женщина за кадром пошутила: мол, "в Запорожье живут богатые люди", намекая, что даже из стареньких авто здесь могут сделать "эксклюзив".

Под видео сразу появились реакции, в которых украинцы делились своими мыслями. Некоторые отреагировали с юмором:

  • "Ну норм, тоже пару лет назад крышу срезали, потом машина на металлолом".
  • "Этому жигулю уже года 3, если не больше, уже задница отваливается".
  • "Машину по частям сдают на металлолом".

Другие отнеслись более философски:

  • "Ну сделал, что сделал. Лично я — "за" крышу. И желательно, чтобы у людей она тоже была".
  • "Самоделкин захотел кабриолет, чтобы летом с ветерком".

Как видим, старенькие "Жигули" без крыши стали настоящей звездой соцсетей, а жители Запорожья добавили юмор и шутки к ситуации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Броварах на Киевщине зафиксировали автомобиль Skoda с нестандартными номерными знаками, которые сразу бросаются в глаза прохожим и водителям. Особенность в том, что на них на английском языке нанесена бранная надпись, направленная против русских оккупантов.

#Запорожье #Соцсети #Курьез