"Самоделкин захотел кабриолет": посреди Запорожья заметили "лакшери" авто (курьезное видео)

Пользователи не смогли не прокомментировать

В Запорожье в центре внимания оказался необычный автомобиль – старые зеленые "Жигули", переделанные владельцем на кабриолет. Видео с машиной быстро разлетелось соцсетями, собрав десятки комментариев.

Ролик опубликовал местный Telegram-канал. На кадрах видно, что автомобиль стал частью эксперимента – крыша полностью срезана.

Женщина за кадром пошутила: мол, "в Запорожье живут богатые люди", намекая, что даже из стареньких авто здесь могут сделать "эксклюзив".

Под видео сразу появились реакции, в которых украинцы делились своими мыслями. Некоторые отреагировали с юмором:

"Ну норм, тоже пару лет назад крышу срезали, потом машина на металлолом".

"Этому жигулю уже года 3, если не больше, уже задница отваливается".

"Машину по частям сдают на металлолом".

Другие отнеслись более философски:

"Ну сделал, что сделал. Лично я — "за" крышу. И желательно, чтобы у людей она тоже была".

"Самоделкин захотел кабриолет, чтобы летом с ветерком".

Как видим, старенькие "Жигули" без крыши стали настоящей звездой соцсетей, а жители Запорожья добавили юмор и шутки к ситуации.

