"Самоделкин захотел кабриолет": посреди Запорожья заметили "лакшери" авто (курьезное видео)
В Запорожье в центре внимания оказался необычный автомобиль – старые зеленые "Жигули", переделанные владельцем на кабриолет. Видео с машиной быстро разлетелось соцсетями, собрав десятки комментариев.
Ролик опубликовал местный Telegram-канал. На кадрах видно, что автомобиль стал частью эксперимента – крыша полностью срезана.
Женщина за кадром пошутила: мол, "в Запорожье живут богатые люди", намекая, что даже из стареньких авто здесь могут сделать "эксклюзив".
Под видео сразу появились реакции, в которых украинцы делились своими мыслями. Некоторые отреагировали с юмором:
- "Ну норм, тоже пару лет назад крышу срезали, потом машина на металлолом".
- "Этому жигулю уже года 3, если не больше, уже задница отваливается".
- "Машину по частям сдают на металлолом".
Другие отнеслись более философски:
- "Ну сделал, что сделал. Лично я — "за" крышу. И желательно, чтобы у людей она тоже была".
- "Самоделкин захотел кабриолет, чтобы летом с ветерком".
Как видим, старенькие "Жигули" без крыши стали настоящей звездой соцсетей, а жители Запорожья добавили юмор и шутки к ситуации.
