"Главное – кусты круглосуточные". Украинцы смеются над туалетом в Тернополе (курьезное видео)

Купюро-приемник работает, а туалет — нет

В сети завирусилось видео с лакшери-туалетом в Тернополе. Интересно, что эта уборная достаточно долго не работает, поэтому возникает вопрос: кто-то когда-то смог туда попасть или нет.

Соответствующие видео распространяют в Тик Ток. Отмечается, что туалет находится почти в центре Тернополя, но не работает.

На ролике мужчина показывает, как хорошо выглядит эта уборная. Туалет металлический, блестящий, две кабинки — мужская и женская, купюро-приемник и для мелких монет. Однако интересно, что уборная уже довольно долго не работает, об этом свидетельствуют три листа. На каждом написано "Туалет временно не работает", но кто ручкой дописал вопрос: "Сколько лет будет не работать?".

"Тернополяне, а скажите, кто-то бывал в этом туалете? Я, как ни приду, он все не работает и не работает", — спрашивает мужчина на видео.

В комментариях пользователи отметили, что в последний раз видели, чтобы этот туалет работал где-то лет 6, а то и больше назад. Кто-то рассказывал, что внутри, этот туалет обычный, и без золотого унитаза.

Одна из женщин рассказала, что вероятно туалет закрыт, потому что его должны убирать рядом расположенные заведения быстрого питания, но они этого не делают. Некоторые шутили: главное, что купюро-приемник работает, а другое — не обязательно.

