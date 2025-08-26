Эту посуду считают предвестником беды: от чего лучше избавиться прямо сейчас

Стоит пересмотреть свои шкафы на кухне

У многих хозяек на кухне годами хранятся старые бытовые вещи, которыми уже давно никто не пользуется. Они могут принести в дом кучу неприятностей, даже если будут стоять и "никого не трогать".

Это касается старых кастрюль, которые, по народным приметам, лучше не держать дома. От какой конкретно посуды лучше избавиться, выяснил "Телеграф".

Считается, что посуда с отбитыми краями или поцарапанным дном "впитывает" в себя негативную энергию, которая впоследствии переходит на жителей. Именно поэтому кастрюли с трещинами или ржавчиной называли "накопителями бед".

Еще одна примета предупреждает, что потрескавшаяся посуда символизирует раздор в семье. Если в доме долго хранить кастрюли, которыми никто не пользуется, это может привлечь ссоры и финансовые трудности. В народе еще говорят: "Старая посуда — к старым проблемам".

Сковородки и кастрюли на плите

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, если вы храните некоторые вещи на столе в кухне, то в ваш дом могут прийти ссоры и бедность. Мы объяснили, что нужно убрать, чтобы счастье не обходило стороной.