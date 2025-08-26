Цей посуд вважають провісником біди: від чого краще позбутись прямо зараз

Варто передивитись свої шафи на кухні

У багатьох господинь на кухні роками зберігаються старі побутові речі, якими вже давно ніхто не користується. Вони можуть принести в будинок купу негараздів, навіть якщо стоятимуть і "нікого не чіпатимуть".

Це стосується старих каструль, які, за народними прикметами, краще не тримати вдома. Якої конкретно посуди краще позбутись, з'ясував "Телеграф".

Вважається, що посуд із відбитими краями або подряпаним дном "вбирає" у себе негативну енергію, яка згодом переходить на мешканців. Саме тому каструлі з тріщинами чи іржею називали "накопичувачами бід".

Ще одна прикмета попереджає, що потрісканий посуд символізує розбрат у родині. Якщо в домі довго зберігати каструлі, якими ніхто не користується, це може притягнути сварки та фінансові труднощі. У народі ще кажуть: "Старий посуд – до старих проблем".

Каструлі та сковорідки на плиті

