Когда на 5 минут вырвался с работы: на пляже мужчина загорал необычным способом (видео)

Видео распространяется по сети

На одном из пляжей отдыхающие стали свидетелями ситуации, которая показалась многим странной и даже забавной.

Мужчина пришел на пляж, постелил на песок полотенце и начал отдыхать, но есть одна деталь, которую можно увидеть на видео пользователя в ТикТок. Он ложится загорать на полотенце в футболке, ноги прикрывает другим полотенцем, а под голову кладет собственные кроссовки.

Больше всего удивило то, что при этом отдыхающий не имел зонтика или другой защиты от солнца. Получалось, что человек, вероятно, пришел загорать, но одновременно прятался от солнечных лучей всем, чем мог.

В соцсетях шутят, что ему никак не комфортно, а другие удивляются изобретательности в использовании кроссовок как подушки.

В любом случае выглядело это довольно странно, потому что в целом люди приходят на пляж позагорать, а если хотят спрятаться от солнца, то берут с собой или арендуют большой зонт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на пляже часто происходит что-то нестандартное, например, как мужчина, прогуливавшийся на берегу Черного моря в женском купальнике.