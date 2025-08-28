С Успением Пресвятой Богородицы 2025! Трогательные пожелания и открытки для родных и близких

Не забудьте поздравить своих близких, друзей и родных с этим великим праздником

Успение Пресвятой Богородицы — один из значимых церковных праздников. По новому календарю он отмечался 15 августа, но сторонники старого стиля празднуют его в четверг, 28 августа.

Успение Пресвятой Богородицы — христианский праздник, посвященный кончине и вознесению на небеса Девы Марии. Он символизирует завершение земного пути Богородицы и ее переход к вечной жизни. В этот день верующие чтят память Пресвятой Богородицы, посещают богослужения и молятся ей о заступничестве и помощи в жизненных ситуациях.

"Телеграф" подготовил подборку открыток и трогательных поздравления своими словами с Успением Богородицы, чтобы вы могли отправить их своим родным и близким.

С Успением Пресвятой Богородицы 2025

Мира и добра в Ваш дом, пусть солнце согревает, но не обжигает. Пусть хранит Вас ангел от тревог и бед. И пусть мольбы Пресвятой Богородице будут услышаны, пусть внемлет просьбам и исполнит заветные желания!

Как поздравить с Успением Пресвятой Богородицы

Со святым праздником! Пусть ангелы берегут от напастей, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровья семье и процветания, чтобы никакие напасти не выдались на их долю.

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы 2025

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2025

Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.

С Успением Пресвятой Богородицы 28 августа

Ранее "Телеграф" рассказывал, про Рождество Николая Чудотворца. Почему ошибочно отмечают 11 августа и какая правильная дата.