З Успінням Пресвятої Богородиці 2025! Зворушливі побажання та листівки для рідних та близьких

Успіння Пресвятої Богородиці — одне зі значних церковних свят. За новим календарем воно відзначається 15 серпня, але прихильники старого стилю святкують його у четвер, 28 серпня.

Успіння Пресвятої Богородиці — християнське свято, присвячене смерті та піднесенню на небеса Діви Марії. Воно символізує завершення земного шляху Богородиці та її перехід до вічного життя. Цього дня віряни вшановують пам’ять Пресвятої Богородиці, відвідують богослужіння та моляться їй про заступництво та допомогу у життєвих ситуаціях.

"Телеграф" підготував добірку листівок та зворушливих поздоровлень своїми словами з Успінням Богородиці, щоб ви могли відправити їх своїм рідним та близьким.

З Успінням Пресвятої Богородиці 2025

В Успіння Пресвятої Богородиці вітаю весь народ зі святом і бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, добросовісності та ощадливості!

Як привітати з Успінням Пресвятої Богородиці

Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Бажаю миру, любові, добра, благодаті і щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає у всіх добрих справах. Нехай твоє серце буде сповнене надій без розчарувань.

Листівки з Успінням Пресвятої Богородиці 2025

Миру і добра у Ваш дім, нехай сонце зігріває, але не обпалює. Нехай береже Вас ангел від тривог і бід. І хай благання Пресвятої Богородиці будуть почуті, нехай прислухається до прохань і виконає заповітні бажання!

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2025

Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Хай життєвий шлях Богородиці і святі молитви зігрівають і наповнюють душі благодаттю. Нехай дарують терпіння, розуміння й доброту помислів всім людям на планеті.

З Успінням Пресвятої Богородиці 28 серпня

