Рыбак вытащил из воды мини-акулу, цвет тела которой похож на гепарда: что это за морское чудо (видео)

В море возле Испании рыбак поймал маленькую акулу. Она в течение всей своей жизни не вырастет более 1 метра.

Как можно увидеть на видео пользователя ТикТок, он держит за хвост маленькую акулу, на теле которой много маленьких точек, как у гепарда. Эта рыба имеет сильные мышцы, поэтому в руках ее было трудно удержать, ведь она постоянно "крутилась".

Для справки

Кошачья акула – небольшой хищник, обычно не превышающий 1 метра в длину. Она имеет стройное тело с характерными темными пятнами на теле, за что и получила свое название. Голова акулы округла, а глаза большие, что позволяет ей хорошо видеть в темных глубинах.

Как выглядит кошачья акула

Эти акулы обитают в морях Атлантики, Средиземного и Северного морей, обычно держатся на глубине от 20 до 500 метров. Они ведут преимущественно ночной образ жизни, прячась днем среди песка или камней, а вечером выходят на охоту.

Как живет кошачья акула

Кошачьи акулы питаются мелкой рыбой, ракообразными и моллюсками. Они не представляют угрозы для человека и ведут относительно спокойный образ жизни.

