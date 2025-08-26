Не складируйте зеленые помидоры на подоконнике: как заставить томаты быстро покраснеть

Узнайте, как заставить краснеть сорванные зеленые помидоры

Бывает так, что к концу сезона помидоры не успевают созреть. Чаще всего огородники срывают их зелеными, складируют на подоконниках и ждут, пока овощи покраснеют. Однако есть хитрый лайфхак, который поможет помидорам мгновенно налиться и созреть.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать, чтобы сорванные зеленые помидоры быстро краснели.

Лайфхак для покраснения помидоров

Срывать зеленые помидоры с грядки не очень хорошая идея, так как они уже не созреют под влиянием солнечных лучей и энергии из почвы. Однако если другого выхода нет, можно попробовать "искусственно" помочь им созреть, пишет Express.

Можно, конечно сложить на подоконнике зеленые помидоры и ждать, пока солнечные лучи заставляют томаты краснеть. А можно использовать лайфхак с бананом. Все что вам нужно сделать — это сложить зеленые помидоры в миску, положить к ним банан и накрыть сверху чистой натуральной тканью.

Банан будет выделять газ этилен и под его воздействием томаты будут быстро краснеть. Таким образом вы ускорите созревание плодов и уже в скором времени сможете наслаждаться выращенными собственноручно овощами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как собирать и хранить яблоки. Заверните фрукты в бумагу и они будут храниться до самой весны.