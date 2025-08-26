Укр

Не складируйте зеленые помидоры на подоконнике: как заставить томаты быстро покраснеть

Галина Струс
Читати українською
Помидоры созреют быстрее, если знать этот простой лайфхак
Помидоры созреют быстрее, если знать этот простой лайфхак

Узнайте, как заставить краснеть сорванные зеленые помидоры

Бывает так, что к концу сезона помидоры не успевают созреть. Чаще всего огородники срывают их зелеными, складируют на подоконниках и ждут, пока овощи покраснеют. Однако есть хитрый лайфхак, который поможет помидорам мгновенно налиться и созреть.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать, чтобы сорванные зеленые помидоры быстро краснели.

Лайфхак для покраснения помидоров

Срывать зеленые помидоры с грядки не очень хорошая идея, так как они уже не созреют под влиянием солнечных лучей и энергии из почвы. Однако если другого выхода нет, можно попробовать "искусственно" помочь им созреть, пишет Express.

помидоры, томаты

Можно, конечно сложить на подоконнике зеленые помидоры и ждать, пока солнечные лучи заставляют томаты краснеть. А можно использовать лайфхак с бананом. Все что вам нужно сделать — это сложить зеленые помидоры в миску, положить к ним банан и накрыть сверху чистой натуральной тканью.

Банан будет выделять газ этилен и под его воздействием томаты будут быстро краснеть. Таким образом вы ускорите созревание плодов и уже в скором времени сможете наслаждаться выращенными собственноручно овощами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как собирать и хранить яблоки.

