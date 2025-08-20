Не допускайте эту распространенную ошибку при сборе лука: что нельзя делать, чтобы овощ не сгнил

Август — самое время собирать урожай лука с огорода

Выращивание лука — задание трудоемкое, но интересное, а домашний урожай точно лучше покупного. В августе многие огородники сталкиваются с дилеммой, а когда именно наступает идеальный момент для сбора лука.

"Телеграф" расскажет, как понять, что пора собирать лук и какую ошибку не стоит допускать.

Когда собирать урожай лука?

Выращенный домашний лук хорошо хранится всю зиму, если вовремя и правильно его собрать. Многие огородники допускают ошибку, передерживая овощ в земле.

Сухая и теплая погода в августе – идеальное время для сбора лука

Как утверждает автор тик-ток аккаунта "Васильевна Олеся", сейчас, во второй половине августа — идеальное время для сбора урожая лука. По ее словам, погода должна быть сухая и теплая, до наступления периода дождей.

Важный признак, что лук готов к сбору — это его стебли, которые уже "прилегли" на землю и больше не поднимутся. Если видите на огороде, что овощ буквально лежит — спешите собирать. Ведь если он останется в земле на несколько недель — просто начнет гнить и потеряете весь урожай.

Собранный лук автор видео советует хранить вместе со стеблями, чтобы он подсох, а уже потом его можно обрезать и отправлять на более длительное хранение. Если собрать лук вовремя, хорошо его перебрать и подсушить, то хранится он будет всю зиму.

