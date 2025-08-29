Может расти 4 тысячи лет, а ягоды напоминают бусины: в Украине есть редкое дерево (фото)

Дерево может вырасти до 20 метров

В украинских лесах и парках можно встретить немало уникальных растений, цветов или деревьев, которые занесены в Красную книгу. Одним из таких будет редкое дерево, плоды которого напоминают красные бусины.

Речь идет о тисе ягодном, который растет в дендропарках ГП "Жолковский лесхоз", как сообщили в группе на Facebook. Тис может расти до 4 тысяч лет и вырастать до 20 метров в высоту.

Как выглядит дерево

Его хвоя густая, темно-зеленого цвета, а плоды выглядят, как бусины — красные оболочки, похожие на ягоду. Впрочем, почти все части дерева, кроме мягкой оболочки плода, являются ядовитыми. Хотя их безопасно могут есть животные.

Плод дерева

В то же время древесина тиса уникальна: она чрезвычайно твердая и не гниет даже в воде. В древности из нее делали детали для машин, пушечные ядра, а мебель или лестницы из тиса считались практически "вечными".

Как цветет дерево

Это редкое дерево обычно растет в западной и центральной Европе, на Кавказе, в Малой Азии и Северной Африке. В Украине естественные места произрастания этого вида сохранились преимущественно в Карпатах и на Закарпатье.

Он предпочитает тенистые влажные леса и хорошо растет под покровом других деревьев.

