Продолжает сводить публику с ума: эта песня конца 90-х заставила танцевать весь мир (видео)

Под эту песню хочется танцевать с первых секунд

Урожайным на культовые хиты оказался 1999 год. Помимо легендарной "Believe", которую исполняет Шер, мировые танцполы "взрывал" энергичный хит "Livin’ la Vida Loca" Рики Мартина. Сразу завоевав сердца слушателей, эта песня и по сей день остается невероятно популярной.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о песне и какими достижениями она может похвастаться. Именно она помогла Рики Мартину закрепить за собой статус мировой суперзвезды.

Кака песня была самой популярной в 1999 году

Песня "Livin’ la Vida Loca" с первых секунд передает чувство веселья, драйва и свободы. Сочетание латинских ритмов, рок-гитар и динамичного поп-звучания сделало хит танцевальным и энергичным, это и стало одной из причин его всемирного успеха.

Песня Рики Мартина "Livin’ la Vida Loca" была самой популярной в 1999 году

Сингл Рики Мартина разошелся более 8 миллионами копий по всему миру, став одним из самых продаваемых треков 1999 года. Песня несколько недель лидировала в чарте Billboard Hot 100 (США), а также возглавляла рейтинги более чем в 20 странах, включая Великобританию, Австралию, Канаду, Германию и другие.

В Украине трек также достаточно известный, он звучал на радиостанциях, клубах, дискотеках и стал символом конца 90- годов. До сих пор песня сводит публику с ума, поскольку навеивает приятные воспоминания и не теряет своего драйва.

В песне поется о девушке с "дикой" жизнью, которая любит приключения, веселья, завлекает всех своей энергией и харизмой. Лирический герой восхищается ею, но вместе с этим предупреждает о ее непредсказуемости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, под какую песню многие представляли себя гангстерами в 1995 году. Сейчас она все еще популярна.