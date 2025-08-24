Под него до сих пор снимают видео в Tik Tok: этот трек покорил весь мир в 1999 году и популярен до сих пор

Эта песня буквально изменила мир поп-музыки

Конец 90-х запомнился разными хитами. Однако именно эта песня буквально изменила мир поп-музыки. Тогда она звучала из каждого радио и под нее танцевала молодежь всего мира на дискотеках. Мелодию этого трека миллениалы узнают с первых нот.

В США песня находилась на первой позиции Hot 100 в течение 4 недель, а в Британии — 7 недель подряд. Речь идет о треке Believe от Cher, который покорил весь мир в 1999 году.

Тогда этот хит считался самой популярной песней в мире — она возглавила чарты более чем в 20 странах, включая США и Великобританию, и стала самым продаваемым синглом года в обеих странах. Cher стала самой старшей исполнительницей, возглавлявшей Billboard Hot 100 – ей было 52 года. Также это был самый длинный промежуток между хитами номер один – предыдущий был в 1974 году.

В Великобритании эта песня стала самым продаваемым синглом среди артистов-женщин. Тиражом Believe разошелся более чем в 11 миллионах экземпляров в мире и стал самой успешной сольной работой в карьере певицы.

Певица Шер сейчас. Фото: Getty Images

Трек даже получил премию Grammy за лучшую танцевальную запись, а также был номинирован на "Запись года". Режиссером оригинального клипа стал Nigel Dick. В музыкальном видео Cher исполняет свою песню и пляшет в ночном клубе в клетке, а вокруг нее — фаны.

Трек "Believe" и до сих пор звучит на клубных вечеринках и ретро-волнах. Его ремиксы, каверы и пародии регулярно появляются в интернете – от сцен музыкальных шоу до TikTok-сторис. Трек стал не просто хитом, а культурным феноменом, объединившим поколения фанатов.

