Песня, которую поет вся страна уже 20 лет: какой трек стал одним из самых важных для Украины

Одна песня стала легендой для миллионов

В 2003 году Украинский эфир разорвал дуэт, который сразу стал легендой. Песня звучала повсюду – в маршрутках, по радио, в магазинах, ее крутили как медленный танец на дискотеках. Трек настолько прост и искренний, что в каждой строке люди узнавали себя. И хотя прошло более 20 лет, почти каждый украинец до сих пор может процитировать ее наизусть.

Речь идет о песне "Молчать", которую исполняли Ирина Билык и Скрябин. Легкая мелодия соединила в себе поп-рок и почти интимный диалог с глубоким смыслом.

"Молчать" — это нежная лирическая песня о близости, когда любимые люди выбирают молчание как способ соединения. Слова, которые поет Скрябин "Давай выключим свет и будем молчать…" — это признание, что сильнейшие чувства мы выражаем не через слова, а через молчание и тишину. Это признак доверия и понимания без лишних слов.

В 2003 году этот трек буквально поразил публику — мелодия, сочетание голосов и сильная эмоциональная подача сделали его почти мгновенно мега популярным. Клип обсуждала вся страна, и даже сейчас хит напевается наизусть. Хотя прошло более 20 лет с момента его выхода.

Скрябин и Ирина Билык

Сегодня "Молчать" — это часть культурного достояния: в 2024 году песня была включена в подборку "музыки, которая формировала украинскую независимость". Также трек попал в список "20 знаковых песен за 20 лет" премии YUNA. Это имеет большое значение для музыкальной истории Украины.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Ирина Билык вернула эту песню в публичное пространство, но в обновленной версии. Теперь трек не о любви, а о войне, боли, страданиях и сопротивлении. В новом тексте звучат слова из довоенного контекста, но с прямыми аллюзиями до настоящего времени: "Мы выключим свет и будет молчать, потому что решил дьявол в нас бомбы бросать".

