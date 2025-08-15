Под нее до сих пор "зажигают" на вечеринках: эта песня покорила мир в 2001 году (видео)

Этот трек передает чувство свободы и страсти

Музыка — это магия, которая наполняет эмоциями и объединяет людей, заставляя сердца биться в одном ритме. Есть хиты, которые, несмотря на время, продолжают звучать и вызывать бурю воспоминаний. Одним из таких треков стала "Whenever, Wherever", с которой Шакира в 2001 году буквально взорвала мировые чарты.

"Телеграф" решил узнать, чем особенна эта песня и что о нем известно. Этот трек передает чувство легкости, свободы и страсти.

Какая песня стала самой популярной в 2001 году

Энергичная песня "Whenever, Wherever", которую в 2001 году подарила миру Шакира, стала легендарным хитом и продолжает "жить" до сих пор. Запоминающий мотив и драйв сделали эту песню легко узнаваемой с первых секунд.

Песня Шакиры "Whenever, Wherever" покорила мировые чарты в 2001 году

Эта песня стала первым англоязычным синглом Шакиры после того, как она уже завоевала популярность в Латинской Америке. Она сочетает латиноамериканские ритмы с поп-звучанием и это сделало ее уникальной для международного рынка.

Экзотический стиль Шакиры, с необычной вибрацией голоса и сексуальными движениями в клипе, выделялся среди других поп-хитов начала 2000-х годов. В песне поется о любви, которая сильнее расстояния и любых обстоятельств.

Трек Шакиры узнают с первых секунд и сразу начинают подпевать и исполнять ритмичные движения, поэтому не удивительно, что ее песню до сих пор "крутят" на вечеринках, караоке и она остается в плейлистах "лучшие хиты 2000-х".

Песня "Whenever, Wherever" вошла в десятку в чарте Billboard Hot 100, а также занимала вершины в чарте UK Singles Chart и лидировала по популярности в Германии, Швеции, Швейцарии и многих других странах.

