Продовжує зводити публіку з розуму: ця пісня кінця 90-х змусила танцювати весь світ (відео)

Під цю пісню хочеться танцювати з перших секунд

Врожайним на культові хіти виявився 1999 рік. Крім легендарної "Believe", яку виконує Шер, світові танцпідлоги "вибухнули" під енергійний хіт "Livin’ la Vida Loca" Рікі Мартіна. Відразу завоювавши серця слухачів, ця пісня й досі залишається неймовірно популярною.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про пісню та якими досягненнями вона може похвалитися. Саме вона допомогла Рікі Мартіну закріпити за собою статус світової суперзірки.

Кака пісня була найпопулярнішою у 1999 році

Пісня "Livin’ la Vida Loca" з перших секунд передає почуття веселощів, драйву та свободи. Поєднання латинських ритмів, рок-гітар та динамічного попзвучання зробило хіт танцювальним та енергійним, це і стало однією з причин його всесвітнього успіху.

Пісня Рікі Мартіна "Livin’ la Vida Loca" була найпопулярнішою в 1999 році

Сінгл Рікі Мартіна розійшовся понад 8 мільйонами копій по всьому світу, ставши одним з найбільш продаваних треків 1999 року. Пісня кілька тижнів лідирувала у чарті Billboard Hot 100 (США), а також очолювала рейтинги більш ніж у 20 країнах, включаючи Велику Британію, Австралію, Канаду, Німеччину та інші.

В Україні трек також досить відомий, він звучав на радіостанціях, клубах, дискотеках та став символом кінця 90-х років. Досі пісня зводить публіку з розуму, оскільки навіює приємні спогади та не втрачає свого драйву.

У пісні співається про дівчину з "диким" життям, яка любить пригоди, веселощі, приваблює всіх своєю енергією та харизмою. Ліричний герой захоплюється нею, але разом із цим попереджає про її непередбачуваність.

Раніше "Телеграф" розповідав, під яку пісню багато хто представляв себе гангстерами в 1995 році. Нині вона все ще популярна.